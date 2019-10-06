Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu Anadolu Yıldızları-OSB Atletikspor: 1-1

Kayseri U17 Futbol Ligi B Grubu'nda Anadolu Yıldızları ile OSB Atletikspor 11 berabere kalırken, OSB Atletikspor adını PlayOff'a yazdırdı. Anadolu Yıldızları ise umutlarını son haftaya bıraktı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Kemal Deliktaş xxx, Kadir Çelikbaş xxx, İbrahim Özlü xxx
Anadolu Yıldızları U17: Talha Gürsoy xx, Mert Can Kılıç xx, Tahir Koç xx, Muhammet Kaya xx (Dk. 65 Furkan Kılıç x), Tefik Sarıkaya xx, Muhammed Emre Şahin xx, Eray Yazılıtaş xx, Mesut Göçe xx, Korhan Hamurcu xxx, İsmail Arslantaş xx, Ufuk Tatlımısır xx
OSB Atletikspor U17: Adem Özdemir xx, Yiğit Başaran Hava xx (Dk. 36 Utku İridağ xx), Emre Karakaya xx (Dk.27 Abdullah Arpaç x), Adem Aksoy xx, İlhan Sefa Köroğlu xx, Ali Çakıcı xx (Dk. 61 Nedim Alibaşoğlu xx), Furkan Batar xxx, İsa Bıçak xx (Dk. Yusuf Aydoslu xx), Abdullah Mortaş xxx, Çağrı Doğan xxx, Emir Kersanlı xx (Dk. 24 Eren Akçakoyun x)
Goller: Korhan Hamurcu Dk. 17 (Anadolu Yıldızları), Abdullah Mortaş Dk. 68 (OSB Atletikspor)
KAYSERİ
06 Ekim 2019 Pazar
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