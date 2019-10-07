Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Pozantı Gençlik ve Spor: 0 - Talasgücü Belediyespor: 2

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Pozantı Gençlik ve Spor’u son dakikalarda attığı goller ile 20 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. SarıLacivertli takım bir penaltı atışından yararlanamazken karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Stat: Adana Pozantı İlçe Stadı

Hakemler: Mustafa Ünver x, Işık Ekinci x, Baran Can Durmuş x

Pozantı Gençlik ve Spor: Zafer Yılmaz x, Ersin Teber x, Ulaş Cevahir Taş x, Ahmet Dalkıran x, Yunus Emre Kocahan x, Oktay Üstünel x, Mehmet Öner x, Kutay Özyıldırım x, Birkan Bacanak x, Arda Öztep x, Vedat Bulut x

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, MElihşah Aslan xxx, Muhammed İbrahim Şahinkaya xxx, Yunus Öztürk xxx, Burak Öztürk xxx, Recep Daylak xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx, Resul Ekrem Turhan xxx, Burak Görgülü xxx, ali Osman Aydoğan xxx, Furkan Özdemir xxx,

Goller: Mustafa İlkay Karta dk 82, Birkan Bacanak dk 90+4 (kendi kalesine) (Talasgücü Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: Burak Gezer dk 90+4, Furkan Özdemir dk 90+4 (Talasgücü Belediyespor)

Kaçan Penaltı: Burak Görgülü dk 71 (Talasgücü Belediyespor)

KAYSERİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

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