Süper Amatör Küme’de büyük heyecan 3.Hafta 32 gol atılırken, 4 kırmızı kart çıktı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 3.haftada oynanan 7 karşılaşmada 32 gol atılırken 4 kırmızı kart çıktı.
İşte haftanın toplu sonuçları;
Kayseri Şekerspor 53 Özvatan Gençlikspor
Buğdaylıspor 43 Kayseri Demirspor
M.P.Gençlerbirliği 20 Kayseri Yolspor
Kocasinan Ülküspor 31 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Sağlıkspor 41 Esen Makina Belsinspor
Hacılar Erciyesspor 32 Talas Anayurtspor
Develispor 01 Trend Gayrimenkulspor
KAYSERİ
07 Ekim 2019 Pazartesi
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