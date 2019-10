Kayser 1.Amatör Küme A Grubu Kayserigücü FK: 3- Makfitspor: 1

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayserigücü FK, ligin 3.haftasında oynadığı maçta Makftispor’u 31 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Mehmet Koç xx, İzzet Samur xx Kayserigücü FK. :Mehmet Akbaş xxx, Yakup Aslan xxx, Fevzi Can Şahin xxx, Burak Çizmeciler xxx, Yavuz Özbey xxx, Furkan Şentürk xxx, Emre Zeren xxx, Can Okumuş xxx, (Ahmet İkiz x dk 75 ) Adem Yönel xxx, İnanç Albayrak xxx, Onur Recep Çopur xxx, (Uğur x dk 80 )

Makfitspor: Mehmet Polat x, Onur Kodaş x, Yunus Emre Kulan x, (Reşit Furkan x dk 80), Eren Keleş x, Abdulbaki Kurt x, Ekram Poyraz x, Mahmut Sami Birsengüven x, Emir Keleş x, Resul Kahriman x, Mehmet Akif Kurt x, Canberk Yalçın x

Goller: İnanç Albayrak dk 23, Emre Zeren dk 38, Can Okumuş dk 60 (Kayserigücü FK), Eren Keleş dk 72 (Makfitspor)

KAYSERİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

