Kayser 1.Amatör Küme A Grubu Kayserigücü FK: 3- Makfitspor: 1

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayserigücü FK, ligin 3.haftasında oynadığı maçta Makftispor’u 31 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Mehmet Koç xx, İzzet Samur xx Kayserigücü FK. :Mehmet Akbaş xxx, Yakup Aslan xxx, Fevzi Can Şahin xxx, Burak Çizmeciler xxx, Yavuz Özbey xxx, Furkan Şentürk xxx, Emre Zeren xxx, Can Okumuş xxx, (Ahmet İkiz x dk 75 ) Adem Yönel xxx, İnanç Albayrak xxx, Onur Recep Çopur xxx, (Uğur x dk 80 )
Makfitspor: Mehmet Polat x, Onur Kodaş x, Yunus Emre Kulan x, (Reşit Furkan x dk 80), Eren Keleş x, Abdulbaki Kurt x, Ekram Poyraz x, Mahmut Sami Birsengüven x, Emir Keleş x, Resul Kahriman x, Mehmet Akif Kurt x, Canberk Yalçın x
Goller: İnanç Albayrak dk 23, Emre Zeren dk 38, Can Okumuş dk 60 (Kayserigücü FK), Eren Keleş dk 72 (Makfitspor)
KAYSERİ
07 Ekim 2019 Pazartesi
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