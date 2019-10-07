Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Yolspor: 0 - M.P.Gençlerbirliği: 2

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin 3.haftasında Medical Palace Gençlerbirliği, Kayseri Yolspor’u ikinci yarıda bulduğu goller ile 20 mağlup ederek ikinci galibiyetine imza attı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Recep Güneş xx, Arman Erkılıç xx

Kayseri Yolspor: Egin İptaş x, Birhat Yağbasan x, Abdullah Aydilek x, Ümit Al x, Levent Karabacak x, Göktuğ Berathan x (İhsan Yasıt x dk 80), Koray Tuna x (İzzet Karagül x dk 77), Gökhan Savranlar x, Mehmet Karakoyun x (Fatih Kılın x dk 53), Cihat Bakar x, Beytullah Özcan x

Medical Palace Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Fazıl Burak Peker xxx, Rafet Kayapınar xxx, (Hacı Mert Cingöz x dk 89), Aziz Çağlar Şahin xxx, Umut Tunç xxx, Hasan Pamuk xxx, (Sedat Kurt x dk80), Salih Bahadır Soylu xxx, (Adem Aktaş x dk 88), Mustafa Karakaya xxx, Selim Yağmur xxx, Erman Deveci xxx, Mustafa Atsız xxx

Goller: Levent Karabacak dk 60 (kendi kalesine), Hasan Pamuk dk 65 (Medical Palace Gençlerbirliği)

KAYSERİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.