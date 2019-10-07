Başkan Büyükkılıç, Kayseri kültürünü tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri kültürünü tüm güzellikleri ve özellikleriyle her platformda tanıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 17 ülkenin katılımıyla İstanbul’da yapılan Etnospor Kültür Festivali’nde Kayseri kültürünü bizzat tanıttı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin 4'üncüsü, Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bu önemli festivale katılarak Kayseri kültürünü yansıtan ürünlerin bizzat tanıtımını gerçekleştirdi.

Festival alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kayseri çadırına büyük ilgi gösterildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan olmak üzere çok sayıda tanınmış isme Kayseri stantlarını gezdirdi. Başkan Büyükkılıç, konuklarına Anadolu ticaret tarihinin merkezi konumundaki Kültepe’deki kazılarda çıkarılan tabletlerin replikasını hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri standındaki Soğanlı Bebeğinin yapımını da izledi, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte Kayseri’nin eşsiz lezzetlerinden kedi bacağının tanıtımını ve ikramını da gerçekleştirdi. Etnospor Kültür Festivali’nde Kayseri mutfağının ne denli güçlü olduğu da gösterildi. Kayseri standında, sucuk, pastırma ve mantının yanı sıra katmer, bazlama, nevzine ve gilaburu suyu gibi birbirinden eşsiz lezzetlerimiz de tanıtıldı.

KAYSERİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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