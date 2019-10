Afrin gazisinin babası Mehmet Şahin iş arıyor

2018 yılının Şubat ayında Afrin’de düzenlenen Zeytindalı Harekatı sırasında gazi olan Kayserili Uzman Çavuş İsmail Şahin’in babası Mehmet Şahin, çalışabileceği bir iş istiyor.

2018 yılının Şubat ayında Afrin’de düzenlenen Zeytindalı Harekatında, güvenlik noktası 6. bölgede Uzman Çavuş olarak görev yapan İsmail Şahin, havan saldırısında ayağına şarapnel parçası saplanması sonucu gazi oldu. Oğlunun yaralandığı haberini alarak Ankara’ya gitmek üzere olan Mehmet Şahin de terminalde kalp krizi geçirerek 4 gün yoğun bakımda kaldı. Yüzde 65 görme engeli olan Şahin, ana damarlarından geçirdiği ameliyat sonrası çalışamaz hale gelince işinden ayrılmak zorunda kaldı. Geçinmek için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Mehmet Şahin, tek böbreği olan 19 yaşındaki kızı ve kendisi için çalışabilecekleri iş istiyor.

1 yıldır kendisi ve kızı için iş aradığını ama bulamadığını söyleyen Gazi babası Mehmet Şahin, “Gazi oğlumuzun tedavisi şu an da devam ediyor. Zaten bu 3. gaziliği, 2015 ve 2016’da da vardı ve en son Afrin Harekatında yaralandı. Şubat 2018’den beri de tedavisi devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. İmkanlar dahilinde oğlumuz gazi olduğundan beri bizimle ilgilendiler. Valiliğimiz olsun, belediyemiz olsun, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz olsun hepsi imkanlar dahilinde hiç boş çevirmediler bizi. Fakat bu destek bir yerde yetersiz kalıyor" dedi.

Kirada oturduklarını ve evin geçimini sağlamak için çalışmaya mecbur olduğunu ifade eden Mehmet Şahin, "Desteklerle geçinemiyoruz ve 19 yaşımdaki kızımla kendime iş bakıyorum. 1 yıldır arıyorum ve yapabileceğimiz bir iş bulamadık. Ben yüzde 65 görme engelliyim. Gazimizin haberini aldığımda yanına giderken kalp krizi geçirdim ve 4 gün yoğun bakımda yattım. Şu an ana damarımda step var ama her şeye rağmen geçinebilmek için çalışmak zorundayım" ifadesinde bulundu.

Malulen emekli olduğunu ancak çektiği kredi nedeniyle maaşın krediye yatırıldığını anlatan Mehmet Şahin, "Kızım şu an sağlıklı şekilde yaşıyor ama geçmişte olan bir rahatsızlığı yüzünden operasyon geçirdi ve tek böbreği ile yaşıyor. İş bulamamasının sebebi de her ortamda çalışamaması bu problemi yüzünden. Sağlıklı temiz ve beden işçiliği yapamayacağı için, yapabileceği bir iş istiyoruz kendisine. Kızım ve ben yapabileceğimiz bir iş bekliyoruz” dedi.

