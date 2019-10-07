Yahyalı'da Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

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Yahyalı Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis’te 5 ana gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda; 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, 2020 Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri, 2020 Yılı Ücret Tarifeleri, Camikebir ve Fevziçakmak Mahalleleri, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’nın iptali, Çiğilli Mahallesi, L34C13D1C no’lu paftada uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülerek karara bağlandı.

KAYSERİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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