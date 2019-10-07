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Reklam ihalesini Kayserili firma aldı

İHA

Kayseri’nin ünlü fuar organizatörü Mehmet Saçmacı'nın oğlu İzzet Saçmacı'nın da ortak olarak bulunduğu Sole Şirketi reklam alanlarını işletecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistem güzergahındaki katener direkler ve turnikeler ile otobüsler ve tramvay araçlarındaki reklam alanlarının 6 yıllığına kiraya verilmesi için ihale düzenlendi. İhaleye yedi firma katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu’nun başkanlığında raylı sistem araçlarındaki 642 adet reklam panosu, otobüsler içerisinde bulunan 233 adet reklam panosu, raylı sistem hattı üzerindeki katener direklerinde bulunan 1200 adet reklam panosu ve tramvay istasyonlarındaki 327 adet turnike reklam alanı olmak üzere toplam 2 bin 402 adet reklam panosu için ihale gerçekleştirildi. İhalede, öncelikle katılan yedi firmanın yazılı teklifleri alındı, ardından da açık artırmaya gidildi. İhaleye katılan firmalar yazılı olarak şu teklifleri verdi:
Reklam Açık Hava: 355 bin TL
Digiplus: 460 bin TL
Şehir Işıkları: 470 bin TL
Ar Anadolu Reklam: 455 bin TL
Seyfettin Kalaycıgil: 475 bin TL
Core Medya: 750 bin TL
Sole Tanıtım: 801 bin TL
Yazılı tekliflerin açılmasının ardından en yüksek üç teklifi veren firmalar arasında açık artırmaya gidildi. Açık artırmada en yüksek teklifi 910 bin TL ile Sole Tanıtım Reklam Ajansı verdi. İhale Komisyonu Başkanı Ahmet Darendelioğlu, ihalenin komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacağını açıkladı.

KAYSERİ

07 Ekim 2019 Pazartesi

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