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Grip aşısı hayat kurtarıyor ÇABA ve Sanofi, Sağlık Elçileri ile Kayseri’de Buluştu

İHA

Sanofi Pasteur’ün ÇABA Derneği iş birliğiyle önlenebilir hastalıklara dikkat çekme amacıyla başlattığı ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesinin bu ayki konuğu şarkıcı Ayla Çelik oldu.
Gazeteci Balçiçek İlter’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik ve Dr. Özlem Cankurtaran’ın katılımıyla gerçekleşen eğitime Kayserili aileler yoğun katılım gösterdi ve griple mücadele konusunda bilgilendiler.
Sanofi Pasteur’ün koşulsuz desteği ile Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) tarafından başlatılan 'Evimizin Sağlık Elçileri' Projesi, hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam için doğru bilginin önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Ebeveynlerin bilgilendirilerek çekirdek aileden başlayan sağlık bilinciyle gelişen topluma katkı sağlanmasını amaçlayan 'Evimizin Sağlık Elçileri' projesi; 'Öğren, bilinçlen, çevreni bilgilendir' sloganıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen eğitim programlarına evlerdeki en iyi sağlık elçileri olan annelerin katılımının sağlanması ve bu eğitimlerde temel sağlık konusunda bilgilendirilmeleri planlıyor. Proje kapsamında düzenlenen 13’üncü eğitim toplantısı Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde sanatçı Ayla Çelik konukluğu ile gerçekleşti. Gazeteci Balçiçek İlter’in moderatörlüğünü yaptığı toplantıda, havaların soğuması ile birlikte ortaya çıkan grip hastalığı konuşuldu. Seminerde, Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik akciğer kanserinden korunma yollarını anlatırken, Çaba Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran kış hastalıkları ve griple ilgili önemli bilgiler verdi. Çaba Derneği Başkanı Eda Kosif, yaptığı açılış konuşmasında şöyle konuştu; “Biz, Çaba Derneği olarak önceliği eğitim olan, gönüllük ilkesi ile çalışan bir derneğiz. Bugün burada Evimizin Sağlık Elçisi projesinin 13.’sü için bulunuyoruz. Doğru bilinen yanlışları birbirimize aktarabilmek ve yenilikleri sizinle paylaşmak için buradayız.”

Dr. Cankurtaran: “Grip aşısı, hayatımızı kurtarıyor”
Grip aşısının önemine dikkat çeken Dr. Özlem Cankurtaran grip aşısının sadece gripten değil, birçok farklı hastalıktan da kişileri koruduğunu söyledi. Cankurtaran; “Dünyada en fazla ölüme sebep olan hastalık, griptir. Grip sandığımızdan daha tehlikeli bir hastalıktır. Grip ayakta geçirilen bir hastalık değil, 7 gün dinlenilmesi gereken bir hastalıktır. Dünyada her sene yaklaşık 500 milyon kişi gribe yakalanıyor, bu rakamın yaklaşık 650 bin kişisi de hayatını kaybediyor. Şu bir gerçek ki; grip aşısı hayatımızı kurtarıyor. Kronik hastalıkları olan kişilerde ise ölüme sebep olma oranı daha fazladır” ifadelerini kullandı. Gribin kanser kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Cankurtaran, “Gripten korunmak için ellerin sıklıkla yıkanması gerekiyor. Hijyen bu konuda çok önemli. En önemli korunma yolu ise grip aşısıdır. Başta kronik hastalığı olan kişiler, yaşlılar ve hamileler olmak üzere, herkesin mutlaka grip aşısı olması gerekiyor. Bir doktor olarak, herkesin aşılarını olmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Akciğer Kanserinden Korunmanın En İyi Yolu Sigarayı Bırakmaktır”
Akciğer kanserinden korunma yollarını ve sigaranın zararlarını dinleyiciler ile paylaşan Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, konuşmasında; “100 yıl önceye baktığımızda, akciğer kanseri hastalık sıralamada yer almıyordu. Sigara tüketiminin Birinci Dünya Savaşı’nda artmasıyla birlikte hasta sayısında da artış olmaya başladı. Bugün tüm dünyaya baktığımızda akciğer kanseri hastalığı birinci sırada yer alıyor. Sigaranın içinde 7357 kimyasal içerik bulunuyor. Sigaraya bağlı hastalıklar arasında en başta kanser geliyor. Bunun yanında koroner kalp hastalığı, kalp kası dejenerasyonu, felçinme, zatürre, bronşit gibi hastalıklar da sigaraya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır” dedi. Akciğer kanserine bağlı ölümleri azaltmanın en iyi yolu sigarayı bırakmaktır diyen Prof. Dr. Büyükçelik, kanser riskini azaltmak için şu tavsiyelerde bulundu;
"Tütün ve tütün ürünlerini kullanmayın, kullandırmayın. Evinizi dumansız hale getirin. Sağlık beslenin, Hepatit B ve HPV aşısı yaptırın, güneş ışığından doğru yararlanın, hava kirliliğini azaltın. Yürüme mesafesi olan her yere yürüyerek ulaşarak hareket edin. Alkolü sınırlandırın hatta sıfıra indirin ve kanser tarama programlarına katılın.”
Projeye destek veren sanatçı Ayla Çelik ise özel hayatında aile sağlığına verdiği önemi ve griple korunma yöntemlerini anlattı. Sanatın iyileştirici gücüne inandığını söyleyen Ayla Çelik, “Düzenli kontrollerimi her zaman yaptırırım, sağlığımla ilgili olumlu düşünmeyi seviyorum. Sağlıklı yaşadığım için sağlıklı düşünebiliyorum. Kendim için yaptığım en büyük iyilik bu. Düzenli ev yemeği yiyorum, erken yatıp erken kalkıyorum. Tabii ki birçok lezzetten de kendimi mahrum bırakmıyorum ama beslenmemi dengeliyorum” şeklinde konuştu. Seminere katılan Kayserili sağlık elçileri, etkinlik sonunda 'Evimizin Sağlık Elçileri' sertifikalarını aldılar.
ÇABA Derneği Başkanı Eda Kosif, ÇABA gönüllüleri ve Sanofi Pasteur yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Kayserililer yoğun ilgi gösterdi.

KAYSERİ

07 Ekim 2019 Pazartesi

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