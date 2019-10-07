Güreşçilerden 1 altın, 1 gümüş madalya

Bulgaristan’da düzenlenen Güreş Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcularından Toygun Aktop Balkan Şampiyonu, Mulla Kaan Taşçı ise Balkan ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Güreş Balkan Şampiyonası 04 06 Ekim 2019 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde yapıldı. Şampiyonaya Ülkemizi temsilen Kayseri'den katılan Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop birinci olarak altın madalyanın, Mulla Kaan Taşçı ise ikinci olarak Gümüş madalyanın sahibi oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Balkan Şampiyonasından birincilik ve ikincilik elde ederek dönen sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

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