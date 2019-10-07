Kayserili Muaythaicilerden Dünya Şampiyonası'nda Madalyalara Ambargo

Antalya’da yapılan Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi Kayserili sporcular sampiyonadan 1 Altın, 4 Gümüş ve 2 Bronz Madalya ile döndüler.

Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası 27 Eylül 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.

Şampiyonaya Türkiye'yi katılan sporculardan Zarife Karabacakoğlu Minik Bayan 44kg 1.,Ata Bilgin Alt Genç 42kg 2.,Genco Acun Minik Erkek 40kg 2.,Yusuf Pusat Bayram Yıldız Erkek 40kg 2., Enes Yiğit Minik Erkek 63.5kg 2., Nazlı Kaymaz Alt Genç 51kg 3. ve Ezgi Keleş Üst Genç 54kg 3. Oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Dünya Şampiyonasından madalyalarla dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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