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Emre Çelik istifa etti

İHA

Kocasinan Şimşekspor antrenörü Emre Çelik, Ülküspor yenilgisi sonrası görevi bıraktı.

Emre Çelik istifa etti

Kocasinan Şimşekspor antrenörü Emre Çelik, Ülküspor yenilgisi sonrası görevi bıraktı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele veren Kocasinan Şimşekspor'da antrenör Emre Çelik görevinden ayrıldı. Kocasinan Şimşekspor'daki görevine iddialı başlayan Emre Çelik, son oynanan ve 31 kaybettikleri Kocasinan Ülküspor maçı sonrasında görevinden ayrıldı.
SarıSiyahlı takımın Genel Koordinatörü Fehmi Kuş "Ligde transfer yapmayan tek takım biziz. Amacımız alt yapıdan gelen genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Lig sonunculuğu bizi üzüyor. Ama bununda üstesinden gelerek ligde rahat nefes alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

KAYSERİ

08 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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