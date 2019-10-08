Emre Çelik istifa etti

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Kocasinan Şimşekspor antrenörü Emre Çelik, Ülküspor yenilgisi sonrası görevi bıraktı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele veren Kocasinan Şimşekspor'da antrenör Emre Çelik görevinden ayrıldı. Kocasinan Şimşekspor'daki görevine iddialı başlayan Emre Çelik, son oynanan ve 31 kaybettikleri Kocasinan Ülküspor maçı sonrasında görevinden ayrıldı.

SarıSiyahlı takımın Genel Koordinatörü Fehmi Kuş "Ligde transfer yapmayan tek takım biziz. Amacımız alt yapıdan gelen genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Lig sonunculuğu bizi üzüyor. Ama bununda üstesinden gelerek ligde rahat nefes alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

KAYSERİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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