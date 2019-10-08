Amatör Spor Haftası Bocce Müsabakaları ile başladı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonunda yoğun bir katılımla başladı.

Talas Spor Salonunda 3 gün boyunca devam edecek olan müsabakalarda sporcular gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde yarışacak.

KAYSERİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:19

YATSI 19:35

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