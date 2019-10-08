Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri yeni döneme başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitime desteğini artırarak devam ettiriyor. Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, 11 tesiste yaklaşık 5 bin 500 öğrenci ile yeni döneme başladı.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, 20192020 eğitim ve öğretim dönemini 1 Ekim itibarıyla açtı. 11 tesiste yaklaşık 5 bin 500 öğrenci ve 83 öğretmen ile eğitime başlayan Genç KAYMEK, 4.sınıftan, üniversite hazırlık gruplarına kadar öğrencilere eğitim desteği veriyor.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, öğrencilere sadece eğitim desteği vermekle kalmıyor, onların daha sosyal bireyler olması için de çalışmalar gerçekleştiriyor. Genç KAYMEK’te akademik derslerin yanı sıra öğrencilerin yetenekleri de belirleniyor ve bu yetenekler doğrultusunda kulüp faaliyetlerine yönelmeleri sağlanıyor. Genç KAYMEK’in Kültür ve Edebiyat Kulübü, Spor Kulübü, Doğa ve Çevre, Kulübü, BilimFen ve Teknoloji Kulübü, Tarih Kulübü, Sanat Kulübü ve Akıl Oyunları Kulübü dönem boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de katılıyor.

KAYSERİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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