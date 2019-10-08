27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Yarın Sahibini Bulacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Basketbol'da, 27. Cumhurbaşkanlığı kupası yarın oynanacak olan FenerbahçeGelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşması sonrasında sahibini bulacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem şampiyon olan hemde Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo ile playoff finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol Kadir Has Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

Kadir Has Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak.

KAYSERİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:19

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.