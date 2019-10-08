27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Yarın Sahibini Bulacak

Basketbol'da, 27. Cumhurbaşkanlığı kupası yarın oynanacak olan FenerbahçeGelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşması sonrasında sahibini bulacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem şampiyon olan hemde Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo ile playoff finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol Kadir Has Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.
Kadir Has Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak.
KAYSERİ
08 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:12
- GÜNEŞ 06:33
- ÖĞLE 12:31
- İKİNDİ 15:44
- AKŞAM 18:19
- YATSI 19:35