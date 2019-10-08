Başkan Palancıoğlu:”Küçükali’de ailelerin sosyal yaşantısı değişecek”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’de kentsel dönüşüm projesi uygulanan semtlerde binalar yükseldikçe bölgenin adeta yenilendiğini söyledi.

Küçükali Mahallesi’nde 32 blokta bin 486 daire inşaatının devam etiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, şu andaki inşaatların yüzde 95 oranında tamamlandığını dolayısıyla bu yılsonunda yeni mahalle çehresinin Melikgazi’ye kavuşturulacağını ifade etti.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Küçükali Mahallesi’nde devam eden proje kapsamında mahallenin bundan sonra prestijli semtler arasında yer alacağını değişenin sadece bunlarla sınırlı olmadığını ve ailelerin sosyal yaşamlarının da değişeceğini sözlerine ekledi.

KAYSERİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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