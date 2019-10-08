Yaralı baykuş 'Küçük Dostlar Ambulansı' ile kliniğe ulaştırıldı

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi'ne gelen yaralı baykuş ihbarı üzerine harekete geçen ambulans, yaralı haldeki baykuşun kısa sürede kliniğe ulaştırılmasını sağladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve önemli olduğunu söyledi.

Şeker Mahallesi Melek Sokak’ta bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda yaralı bir baykuş gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sol kanadında kırık tespit ettikleri yaralı baykuşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Küçük Dostlar Ambulansı'yla Büyükşehir Belediyesi veteriner kliniğine götürüp, yetkililere teslim etti. Kırılan kanadı tedaviye alınan ve genel muayenesi yapılan baykuş tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirilirken, Kocasinan Belediyesi ekiplerinin baykuşa yönelik gösterdiği ilgi ve hassasiyet vatandaşlar tarafından büyük takdir gördü. Çevre sakinleri ambulans hizmetiyle canlılara verdiği değerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Küçük Dostlar Ambulansı ile örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar; “İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve önemli olduğunu gösteriyoruz. Bu çerçevede ilçenin muhtelif yerlerine besleme noktaları yerleştirerek, her mevsim sokak hayvanları ile doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca hatırlanacağı üzere 2017 yılında hizmete sunduğumuz ‘Küçük Dostlar Ambulansı’ aracıyla da ilçe genelindeki yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırılıp, tedavi edilmelerini sağlıyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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