Talas Belediye Meclisi toplandı

Talas Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplandı. Belediye Meclis Salonu’nda Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda toplam 20 madde görüşülerek karara bağlandı.

Beş yılda bir hazırlanan Stratejik Plan ile Performans Program taslağının görüşülerek komisyona havale edildiği toplantıda imar, yer tahsisi, ödenek aktarma ve 2020 yılı mali gelir ücret tarifeleri gibi konular görüşüldü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi’nde Yerel Yönetimler dersi gören bir grup öğrencinin de izleyici olarak yer aldığı toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, meclis üyelerine uyum içinde çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Talas’a ve Kayseri’ye hayırlı olmasını diledi.

Toplantının başında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Karakullukçu ve Atatürk’ün yanı sıra tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Başkan Yalçın ile birlikte mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileri söz alarak merhum Karakullukçu’yu yad etti. Talas Belediye Meclisi, gündemlerin tamamlanmasının ardından 10 Ekim Perşembe günü saat 13.00’de toplanmak üzere dağıldı.

KAYSERİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:19

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.