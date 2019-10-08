Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı var

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Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı. Kazada çok sayıda yaralı var.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mahallesinde bulunan lunaparkın bahçe duvarından uçarak yan yattı. Çok sayıda yaralının olduğu olduğu olay yerine 6 adet ambulans sevk edildi.

KAYSERİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:19

YATSI 19:35

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