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Talas’ta ‘Antika Günleri’ başlıyor

İHA

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın seçim dönemi projelerinden birisi daha hayata geçiriliyor. ‘100 Ağartan Projeler’ olarak bütünleştirilen projelerden birisi olan Antika Günleri, 13 Ekim Pazar günü başlayacak ve her ayın ikinci pazar günü devam edecek.
“Harman Meydanı’nda Tarihe Yolculuk” sloganıyla hayata geçirilen Antika Günleri’nde başta Ankara olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinden gelen antikacılar ile antika meraklıları buluşacak.
Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçmişe özlem duyan herkesi ‘Antika Günleri’ne davet ederek, “Tarihi ve doğal güzellikleriyle Kayseri’nin incisi konumundaki Talas’ta geçmişimize ve kültürümüze yolculuk başlatıyoruz. Antika saatlerden tespihlere, kitaplardan taş plaklara kadar çeşit çeşit antikaların koleksiyonerlerini, Kayserili hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Geçmişe özlem duyan herkesi Ekim ayının ikinci pazar günü olan 13 Ekim’de Harman Mahallesi’ndeki Antika Günleri’ne davet ediyorum.” dedi.
Başkan Yalçın, Antika Günleri’nin her ayın ikinci pazar günü kurulacağını ve sezon boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.

KAYSERİ

08 Ekim 2019 Salı

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