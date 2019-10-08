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KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy:”Dijital dönüşümle üyelerimize daha iyi hizmet edeceğiz” ORAN ...

İHA

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy:”Dijital dönüşümle üyelerimize daha iyi hizmet edeceğiz” ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci:”Bu protokol ticaret odamıza önemli bir ivme kazandıracaktır”

Kayseri Ticaret Odası(KTO) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) arasında imzalanan ‘KTO Dijital Dönüşümle Kalite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık Projesi’ protokol imzasında konuşan Ömer Gülsoy, “Dijital dönüşümle üyelerimize daha iyi hizmet edeceğiz” dedi.
Kayseri Ticaret Odası’nın bu destekle beraber çok önemli bir ivme kazanacağını ve son dönemlerde kendilerini geliştirmek adına çok önemli projeler sunduğunu söyleyen ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, kalite entegrasyon sistemlerinde çok daha iyi kurulum yapılacağını belirtti.
Bu projenin üyelere sunulan hizmeti her yönden arttıracağını söyleyen ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, “Bu proje ile odamızın daha önce başlanmış olan, 2018 yılında yine ajans tek destek ile başlamış olan dijital dönüşüm programının tamamlayıcı niteliğinde bir proje. Ağırlıklı olarak projede kalite entegrasyon sistemleri ile alakalı odamızda daha iyi kurulumun sağlanması hedeflenmekte. Projede hem personele eğitimler, hem de eğitim sonrası yüz yüze danışmanlıklar ve yapacakları iş faaliyetlerini iyileştirme adımları bulunmakta. Kayseri Ticaret Odamız için önemli bir ivme oluşturacaktır bu proje çünkü oda üyelerinin sunmuş olduğu hizmetin, niteliğinin ve hızının arttırılması sağlayacaktır. Proje ile İnşallah oda üyelerimizin odamızla ilişkilerini daha da sıkılaştırıp, hizmet alımına ulaştıracağız. Herkese teşekkür ediyorum çünkü son dönemde ajansımıza odamızdan gelen projeler, nitelik olarak üst düzeyde gelmekte ve bizler de desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. İnşallah devamını da başka projelerde temenni ediyoruz” dedi.
KTO yönetim kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni projelerle hem üyelerin hem de Kayseri’nin hayat standartalarını arttırmak ve ülke ekonomisine katkı sunmak istediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bizim bütün hedefimiz, üyelerimize en iyi şekilde hizmet edebilmek. Kayseri Ticaret Odasının 19 bine yakın üyesi var. Üyelerimizin ve Kayserimizin hayat standartlarının yükseltilmesi, ticaretin artması ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce aldığımız dijital dönüşüm desteğinin 2. olmuş oldu. artık globalleşen bir dünyada yaşıyoruz ve dijitalleşmek mecburiyetimiz var ancak rekabet edebilme şansımızın yükselmesi ve dünyayla da rekabet edebilmemiz için her şirketimizin ve her üyemizin de dijitalleşmeye önem vermesi lazım. Siz de bu bağlamda üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek ve rekabet şanslarını arttırabilmek için de dijitalleşmede kalite artırımı olarak bu destek programında bize yardımcı oldunuz. Biz de üyelerimize en iyi şekilde hizmet edebilmenin gayreti içerisinde olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla da tekrar başka destek projelerinde sizlerle birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum.”

KAYSERİ

08 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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