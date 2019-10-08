Otomobile çarpan kamyon lunaparkın bahçesine düştü Kamyonda sıkışanlar yaralı olarak kurtarıldı

Kayseri'de otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyon lunaparkın bahçesine devrildi. Kamyonda sıkışan 3 kişi, ekipler tarafından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Caddesi üzende meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 38 FC 601 plakalı kamyon, Mehmet D.'nin sürücüsü olduğu otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, demirler bariyerleri kırarak lunaparkın bahçesine düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda kamyon içerisinde sıkışan sürücü ile belediye işçileri M.Y. ile M.K.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Büyük paniğin yaşandığı kaza yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi yaparak araçlarda incelemelerde bulundu.

KAYSERİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:19

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.