Yahyalıspor, Cumartesi oynayacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı İçel İdman Yurdu Spor Kulübü maçının günü değişti.

Yahyalıspor, ligin 4.haftasında deplasmanda oynayacağı İçel İdman Yurdu Spor Kulübü maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdürüyor. Daha önce açıklanan programda 13 Ekim 2019 Pazar günü oynanması planlanan İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ile Yahyalıspor müsabakası 12 Ekim 2019 Cumartesi gününe alındı. Cumartesi günü Mersin Stadyumunda oynanacak olan İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ile Yahyalıspor karşılaşması saat 15.00’de başlayacak. Zorlu maç için iki takımda galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Cuma günü yapacağı son antrenmanın ardından karayolu ile Mersin’e gidecek olan Yahyalıspor konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. YeşilBeyazlılar geride kalan 3 hafta sonunda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 1 puanla 12.sırada yer alıyor.

KAYSERİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.