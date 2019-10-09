Kayseri Gençlerbirliği’nde bir transfer daha

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Gençlerbirliği, sezon başında Sağlıkspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Kaan Özdemir’i transfer etti.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği, transferin bitmesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezonda Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor ile anlaşan Ozan Kaan, ardından yaşanan sıkıntılar nedeniyle ayrıldı ve Kayseri Gençlerbirliği’ne transfer oldu.

1993 doğumlu orta saha oyuncusu Ozan Kaan Özdemir, dün başkan Mutlu Önal ile kulüp binasında bir araya geldi ve ardından resmi sözleşmeye imza attı. Ozan Kaan Özdemir daha önce İnegölspor, Bor Belediyespor, Kayseri Yolspor, Pazarcıkspor, Nahırönü Dumlupınarspor, Talasgücü Belediyespor, Yahyalıspor ve Kayseri Sağlıkspor takımlarından forma giydi.

KAYSERİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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