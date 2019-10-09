Talasgücü Belediyespor kart kolik oldu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Talasgücü Belediyespor, ligde geride kalan 3 hafta sonunda 3 kırmızı kartla ilk sırada.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde 3.hafta sonunda en fazla kırmızı kart gören takımlar açıklandı. İlk 3.haftada 3 kırmızı kart gören SarıLacivertli takımda teknik heyet her antrenman öncesi futbolcularına gereksiz kart görmemeleri konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.

Kayseri ekiplerinden Talas Gücü Belediyespor 3 kırmızı kart ile 5.Grubunun en fazla kart gören takımı oldu. SarıLacivertli takımda Doğancan Akkaya ligin 2.haftasında Reyhanlıspor maçında kırmızı kart görürken, Burak Gezer ve Furkan Özdemir ise ligin 3.haftasında Pozantı Gençlik ve Spor maçında kırmızı kart gören futbolcular oldular.

KAYSERİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.