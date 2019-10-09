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Abdulkadir Bitigen’e UEFA’dan görev

İHA

Avrupa 21 Ya altı futbol şampiyonası 9.Grupta 11 Ekim 2019 Cuma günü Moldova ile Galler arasında oynanacak olan karşılaşmada Abdulkadir Bitigen 4.Hakem olarak görev yapacak.

Abdulkadir Bitigen’e UEFA’dan görev

Avrupa 21 Ya altı futbol şampiyonası 9.Grupta 11 Ekim 2019 Cuma günü Moldova ile Galler arasında oynanacak olan karşılaşmada Abdulkadir Bitigen 4.Hakem olarak görev yapacak.
FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk’ün düdük çalacağı karşılaşmada yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Cuma günü Moldova'nın Orhei şehrindeki District Sport Complex Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada TSİ 17.00'de başlayacak

KAYSERİ

09 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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