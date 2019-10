Talas'ta sağlıklı beslenme ve kanser eğitimi

Talas Belediyesi tarafından personele yönelik kansere karşı bilinçlendirme konulu eğitim verildi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Halkla İlişkiler Sorumlusu Arzu Aydoğdu tarafından verilen eğitimde kanserin günümüzdeki süreci ve sağlıklı beslenme gibi konulara dikkat çekildi.

Konferans salonundaki eğitime belediyede personeli katıldı. Burada konuşan LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Arzu Aydoğdu, sözlerine rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hayatını kaybeden Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Karakullukçu’ya rahmet dileyerek başladı.

HER YIL 200 BİN KİŞİ KANSER OLUYOR

Aydoğdu, “Aslında üzücü bir olayın üzerine gelmişiz buraya. Hepinizin öncelikle başı sağ olsun. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Maalesef hayatımızın gerçeği kanser. Türkiye’de her yıl 200 bin kişi kansere yakalanıyor ve günde 400 kişi de kansere bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor. Toplum olarak bu konuda bir bilinç yakalamamız gerekiyor. En azından sevdiklerimizi bu hastalıklardan koruyabilmek için. Hepimiz potansiyel bir adayız aslında.” dedi.

BESLENMEYE VE RADYASYONA DİKKAT!

“Artık kanser hastalıklarının tedavisi mümkün.” diyen Aydoğdu, şunları söyledi: “Ancak çok iyi şartlarda bakılmaları gerekiyor. LÖSEV olarak biz hem tedavi hem de diğer yardımlarımızla hastaların yanlarında oluyoruz. Bu hastalıklara yakalanmada beslenme en önemli nedenlerin başında geliyor. Bununla birlikte radyasyon da etkili. Her birimizin kullanmak zorunda olduğu akıllı telefonlar var ve bilgisayarla çalışıyoruz ama lütfen çocuklarımızı uzak tutmaya çalışalım. Çünkü çocuklarımız yetişkinlerden daha fazla teknolojik aletlerdeki radyasyonlardan etkileniyor. Özellikle küçük yaştakilere anneleri yemek yedirmek için telefon veya tabletler veriliyor. Bunlara sınırlama getirmeliyiz.”

LÖSEV’in 21 yıldır çok önemli hizmetler verdiğine dikkat çeken Aydoğdu, “Lösemili çocuklar için kurulmuş ancak artan kanser hastalıkları nedeniyle erişkinlere de yardımcı olan bir vakıfız, bir sivil toplum örgütüyüz.” diye konuştu.

Eğitimin sonunda Tarık Akan ve Halit Akçatepe’nin oynadığı “Canım Kardeşim” filminden bir sahne izlettirilerek kanserin artık tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgulandı.

