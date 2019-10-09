KAYSO’da Boydak Holding Tedarikçi Buluşması Düzenlendi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Boydak Holding A.Ş. işbirliğinde “Boydak Holding Tedarikçi Buluşması” etkinliği düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda, Boydak Holding A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Bellona Mobilya. San. ve Tic. A.Ş ve Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. AŞ’nin dışarıdan tedarik ettikleri mobilya ve yan sanayiye yönelik ürünlerin Kayseri sanayisinden karşılanmasına yönelik KAYSO üyelerine bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, böyle bir toplantıyı ilk defa düzenlediklerini açıklayarak, yaklaşımlarından dolayı Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin başta olmak üzere genel müdürlere ve çalışanlara teşekkür etti.

Kayseri’de çok ciddi potansiyele sahip firmalar olduğunu dile getiren Başkan Büyüksimitci, “Şehrimizde birbirinden kıymetli çok değerli firmalarımız var. Bunların başında da ciro bakımından Boydak Holding geliyor. Çok ciddi büyük rakamlara alımlar yapıyorlar. Bu rakamlardan Kayserili firmalarımızı nasıl daha fazla faydalandırırız yönünde bir fikir oluştu ve bu programı düzenledik. Tabi bu işin burada kalmaması, belli standartlarda üretim yapan firmalarımızın bu konuları takip etmeleri çok önemli. Bu niyeti iyi değerlendirip azami derecede faydalanmanın yollarına bakmamız gerekiyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’e böyle bir yaklaşım sergilediklerinden dolayı teşekkür etti. Kayseri’de yapılacak bir iş varsa önce kendi insanımıza iş vermenin, birbirimizle alış veriş yapmanın önemli olduğunu ifade eden Gülsoy, “Dışarıdan tedarik edilecek ürünlerin öncelikle Kayseri’den tedarik edilmesini çok önemsiyoruz. Eğer binamızın altında bir market varsa önce oradan alış veriş yapmak lazım. Eğer biz birbirimizle alış veriş yaparsak bu şehrin hayat standartlarının yükselmesine en büyük katkıyı vermiş oluruz. Her şey yerinde ucuz. Bu şehrin daha da gelişmesi için bunları çok önemiyoruz. İnşallah bu toplantı güzel işbirliklerine vesile olur” diye konuştu.

Konuşmasını yapma üzere kürsüye gelen Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Boydak Holding’i bazı prensipler çerçevesinde yönetmeye çalıştıklarını belirterek, “Binlerce tedarikçimiz var, ben üç tanesinin dahi ismini bilmem. Çünkü satın alma yetkimi genel müdürlerimize devrettim. Bu konuda da üç tane genel prensibimiz var. Birincisi, eğer bir mal ithal ediyorsak bunun Türkiye’den alınması, ikincisi Türkiye’den alınıyorsa, önceliğin Kayseri’ye verilmesi ve üçüncüsü eğer bir malı Kayseri’de bulamayıp yurt içinde başka bir ilden alıyorsak, bizim desteklerimizle bu ürün Kayseri’de üretilebilecekse bu firmalara destek olup o ürünün Kayseri’de üretilmesini sağlamak. Boydak Holding hiçbir zaman Kayseri’ye yakın olmadığı kadar yakın ve hiç olmadığı kadar şeffaf yönetiliyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Son olarak kürsüye gelen İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş ve Mondi genel Müdürü Bilal Uyanık, Boydak Holding’in satın alma kriterleri, satın alma harcamaları ve dağılımları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

KAYSERİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.