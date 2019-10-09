T\u00fcrkiye Basketbol Federasyonu Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi H\u00fcseyin Be\u015fok, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr. Memduh B\u00fcy\u00fckk\u0131l\u0131\u00e7\u2019\u0131 ziyaret etti. Ziyaretinde Kayseri\u2019nin her zaman deste\u011fini g\u00f6rd\u00fcklerini belirten H\u00fcseyin Be\u015fok, Ba\u015fkan B\u00fcy\u00fckk\u0131l\u0131\u00e7\u2019a federasyonun te\u015fekk\u00fcr plaketini takdim etti. Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi\u2019ndeki \u00c7ukurova ile Fenerbah\u00e7e aras\u0131nda yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kupas\u0131 ma\u00e7\u0131 i\u00e7in Kayseri\u2019ye gelen T\u00fcrkiye Basketbol Federasyonu Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi H\u00fcseyin Be\u015fok, Federasyon Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyelerinden Ayd\u0131n \u015eerbet\u00e7io\u011flu ile birlikte B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr. Memduh B\u00fcy\u00fckk\u0131l\u0131\u00e7 ile bir s\u00fcre g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Basketbol federasyonu olarak Kayseri\u2019nin her zaman deste\u011fini g\u00f6rd\u00fcklerini ifade eden H\u00fcseyin Be\u015fok, \u201cKayseri bize her zaman kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131yor. Kayseri olarak kad\u0131nlar basketbolda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lar elde ettiniz. \u0130n\u015fallah sizin deste\u011finizle \u00e7ok daha ba\u015far\u0131l\u0131 olurlar\u201d dedi. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr. Memduh B\u00fcy\u00fckk\u0131l\u0131\u00e7 da kad\u0131nlar basketbolda Kayseri\u2019nin de temsil edilmesinin sosyal bir zenginlik oldu\u011funu belirterek, ellerinden gelen deste\u011fi verdiklerini kaydetti. Ziyarette Basketbol Federasyonu Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi Be\u015fok, Ba\u015fkan B\u00fcy\u00fckk\u0131l\u0131\u00e7\u2019a federasyonun te\u015fekk\u00fcr plaketini takdim etti.