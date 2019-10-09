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Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler ve veliler, basketbol maçında karşı karşıya geldi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri, şehir merkezinde ve ilçelerde düzenlenen karşılaşmalarla devam ediyor. Amatör Spor Haftası çerçevesinde Sokaklar Bizim projesi kapsamında Sema Yazar Ortaokulu öğrencileri, velilerine karşı basketbol turnuvasında karşı karşıya geldi.

Basketbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

KAYSERİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

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