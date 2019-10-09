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Kayseri Şekerspor Güreş Takımı müzesine bir kupa daha kazandırdı

İHA

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Serbest Güreş 2.Lig finallerinde Kayseri Şeker spor Güreş takımı takım halinde üçüncü oldu ve Üçüncülük kupasını Kayseri Şekerspor Güreş takımı müzesine kazandırdı.

Kayseri Şekerspor Güreş Takımı müzesine bir kupa daha kazandırdı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Serbest Güreş 2.Lig finallerinde Kayseri Şeker spor Güreş takımı takım halinde üçüncü oldu ve Üçüncülük kupasını Kayseri Şekerspor Güreş takımı müzesine kazandırdı.
10 sıklet üzerinden düzenlenen ve Ülke genelinde 15 takımdan 150 güreşçinin katıldığı final müsabakalarına Kayseri Şekerspor güreş takımı 7 sıklette 7 güreşçi ile katıldı.
Kayseri Şekerspor Güreş takımı onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay kupanın takdimi esnasında yapmış olduğu konuşmasında; “Başarılar kazanmak, şampiyonlar çıkarmak ve şampiyonlar yetiştirmek Kayseri Şekerspor Güreş Takımının bir geleneği haline geldi” dedi.
Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Kayseri Şekerspor Güreş Takımımız başarılarını devam ettiriyor. Bu seferde serbest güreş müsabakalarında Türkiye üçüncülüğü kazanmış oldu bu başarıyı gösteren güreşçilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Başarılar kazanmak, şampiyonlar çıkarmak ve şampiyonlar yetiştirmek Kayseri Şekerspor Güreş Takımının bir geleneği haline geldi. Biz bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek niyetindeyiz.
Kayseri Şekerspor Güreş takımımız Türkiye süper lig müsabakalarının 20182019 sezonunda Türkiye ikincisi olmuştu. 20192020 Sezonunda Bizim her zaman olduğu gibi hedefimiz birinci olmak, kürsünün en yükseğine çıkmak güreşçilerimizin de bu önümüzde ki müsabakalarda inşallah Türkiye şampiyonu olmasını bekliyoruz.
Biz hocalarımızın ve güreşçilerimizin gerek çalışmalarından gerekse kabiliyetlerinden, güreşe olan sevgilerinden dolayı memnunuz mutluyuz ve Türkiye’de Milli Takıma sürekli güreşçi gönderen ekip konumundayız. Bunu en iyi şekilde başarmak arzusundayız. istiyoruz ki bizim güreşçilerimiz dünya minderlerinde İstiklal Marşımızı sürekli söyletsinler bayrağımızı göklere çektirsinler bu anlayış içerisinde bu motivasyon içerisinde çalışmalarımız devam edecek ve arkasından inşallah başarılarımızda devamı gelecektir.
Tören esnasında Kayseri Şeker spor güreş takımı yöneticileri, Antrenörler ve bazı güreşçiler de hazır bulundular.

KAYSERİ

09 Ekim 2019 Çarşamba

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