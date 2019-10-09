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Eğitim Bir-Sen'den Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyareti

İHA

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın KALKAN ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılç'ı makamında ziyaret etti.

Eğitim Bir-Sen'den Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyareti

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın KALKAN ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılç'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Kalkan, Kayseri'de eğitimcilerin bazı taleplerinin bulunduğunu özellikle ulaşım anlamında eğitim çalışanlarının Büyükşehir Belediyesinden bazı talepte bulunduklarını ifade etti. Aydın Kalkan açıklamasında bilindiği üzere eğitimcilerimiz Uzak mahallelere ve ilçelere gidişgeliş yapmakta, zaman zaman hem ücret hem de sefer planlamaları ile alakalı sıkıntılar yaşamaktadır. Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Memduh Büyükkılıç sürekli eğitimcilerin yanında yer almaktadır. Biz de başkanımızla bu sıkıntıları paylaştık” ifadelerini kullandı.
Kalkan, “Kayseri eğitiminin nitelik anlamında daha yüksekleri görebilmesi için belediye imkânlarının çocuklarımıza ve eğitimcilerimize daha rahat ulaşmasını konuştuk. Başkanımızın ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.
Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, eğitiminin daha nitelikli hale gelebilmesi için ellerinden gelen bütün kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını, bu anlamda istişarenin önemli olduğunu ifade etti.
Ziyarette Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanvekili Abdullah Karabulut, Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Aslantürk, Hacı Sarı, Latif Küçük, Ahmet Kucur ve Bayındır Memur Sen Kayseri Şube Başkanı Ragıp Akkurt da hazır bulundu.

KAYSERİ

09 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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