Tren garında erkek çocuğa istismara 19 yıl hapis

Kayseri’de 2017 yılında tren garının tuvaletinde olay tarihinde 15 yaşında olan erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 42 yaşındaki sanığa mahkemece 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık D.U. (42) ile avukatı hazır bulunurken, mağdur çocuk T.C. (17) ise duruşmaya katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü vekili de duruşmaya müdahil oldu. 2017 yılının başında olay tarihinde 15 yaşında olan mağdur erkek çocuk T.C.’ye tren garının tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık D.U., “Ben böyle bir şey yapmadım. WC’ye ben hiç gitmedim, mağdura karşı cinsel eylemim olmadı. Orası işlek bir WC olduğu için öyle bir şey olamaz, kamera kayıtları vardır. Çok ağır bir suçlamadır, suçsuzum, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık D.U.’ya ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KAYSERİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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