27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin

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Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, kupa maçında Çukurova Basketbol'u 8662 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

KAYSERİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

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