Çukurova Basketbol coachı Ceyhun Yıldızoğlu: "Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz"

Çukurova Basketbol coachı Ceyhun Yıldızoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı sonrasında Fenerbahçe'yi tebrik etti.

27’nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçında Fenerbahçe'ye karşı kaybeden Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımının coachı Ceyhun Yıldızoğlu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çok güzel bir kadro oluşturdular. Kadro derinliğini bize karşı iyi kullandılar" dedi.

Yıldızoğlu, "Bizim için farklı bir deneyim olacak bu sezon. Daha genç, daha alt yapı milli takımlarda olan oyuncularla mücadele edeceğiz. Bu mücadele kolay olmayacak ancak kulüp olarak bu yatırımın arkasında durmaya karanlıyız. İşimizin kolay olmadığını biliyorum" açıklaması yaptı.

KAYSERİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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