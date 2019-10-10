Kayseri'de sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

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KAYSERİ'de, Barış Pınarı Harekâtı´nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı´nın zaferle sonuçlanması için, Kayseri'de tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Merkez Kocasinan İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Garipdost Camii'ne gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için ellerine semaya kaldırıp, dua etti.



KAYSERİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:16

YATSI 19:32

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