Kayseri’de Diş Hekimlerine Yönelik Akılcı Antibiyotik Sempozyumu Düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri’de Diş Hekimlerine Yönelik Akılcı Antibiyotik Sempozyumu Düzenlendi

İHA

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, ülkemizde ve dünyada her geçen gün büyüyerek tehdit haline gelen antibiyotik direnci ile ilgili farklı bir etkinliğe imza atan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Akılcı Antibiyotik" konusunda diş hekimleri ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerine yönelik bir sempozyum düzenledi. "Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolü ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı" adı altında düzenlenen sempozyum, İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden bir çok değerli hocanın ve diş hekimliği öğrencilerinin yoğun katılımı ile Kayseri Devlet...

Kayseri’de Diş Hekimlerine Yönelik Akılcı Antibiyotik Sempozyumu Düzenlendi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, ülkemizde ve dünyada her geçen gün büyüyerek tehdit haline gelen antibiyotik direnci ile ilgili farklı bir etkinliğe imza atan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “Akılcı Antibiyotik” konusunda diş hekimleri ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerine yönelik bir sempozyum düzenledi. “Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolü ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı” adı altında düzenlenen sempozyum, İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden bir çok değerli hocanın ve diş hekimliği öğrencilerinin yoğun katılımı ile Kayseri Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapıldı.
Açılış konuşmasında, diş hekimlerinin antibiyotik reçeteleme oranının yüksek olduğuna değinen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; “Ülkemizde antibiyotik reçeteleme oranı %25, ilimizde ise %27. Ancak bu %27’ye baktığımızda diş hekimlerimizin oranı biraz daha yüksek. Bu açıdan akılcı antibiyotik dediğimiz doğru hastaya, doğru zamanda, uygun dozu, düşük maliyetle, etkin tedavi şeklinde verilmesi için bu şekilde bir toplantıyı düzenledik. Bu konuda bize destek veren başta diş hekimliği fakültelerimize hem de il dışından gelen değerli hocalarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.
Açılış konuşmasının ardından, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Altındiş, Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr. Soley Arslan ve Dr. Öğretim Üyesi İnci Devrim’in diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolü hakkındaki sunumlarını gerçekleştirdikleri sempozyumun ilk oturumu, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik’in “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” hakkındaki sunumunu ile sona erdi. Sempozyumun ikinci oturumunda ise Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan, Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr. Sezer Demirbuğa ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Doğruel hazırladıkları sunumlar eşliğinde katılımcıları bilgilendirdiler.
Program sonunda sempozyum hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan; “Biz sadece akılcı antibiyotik demiyoruz, akılcı ilaç diyoruz. Çünkü sadece ilaç olarak antibiyotiklerin değil diğer ilaçların da vücudumuza zararları var. İlaç dediğimiz şey belli bir dozu aştığı zaman aynı zamanda zehir demek. Öncelikle tüm hekim arkadaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları için çaba sarf ediyoruz. Bu çabalarımız devam edecek. Bu organizasyonu da bize destek İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ ye, Şehir Hastanesi Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik’e, üniversitelerimize, bugün burada bizimle olmayı arzu edip katılım sağlayan Sakarya Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Profesör Doktor Mustafa Altındiş’e ve diğer hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Bu tür toplantıların farklı hekim gruplarının birbirlerini anlaması açısından son derece önemli olduğuna değinen, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik; “İl Sağlık Müdürlüğümüze, başta Uzm. Dr. Ahmet Ceylan olmak üzere bu güzel toplantıyı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Hakikaten 2 farklı grubu bir araya getirmiş olmaları birbirimizi anlamaya çalışmış olmamız bence bugünün en önemli kazanımıydı. Katılan tüm arkadaşlara çok teşekkür ederiz” dedi.
Hastaların baskısı, hekimlerin hisleri ve tedavi çabalarının bazen istek dışı yanlış kullanımlara yol açtığına değinen, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan “İlaç Tedavinin bir parçası, ama yeterli bir parçası değil. Bunun en doğru kullanımı, uygun zamanda uygun dozda kullanılması. Bunlarda pek çok sarkmalar olabiliyor. Hastaların baskısı, hekimlerin hissettikleri, tedavi etmek için çabalarının bir parçası olarak bazen istek dışı yanlış kullanımları olabiliyor. Bunları uzman, çalışmış, hem klinik tecrübesi hem araştırma tecrübesi olan hocalarımızla beraber konuştuk ve görüş birliğine vardık. İnşallah Kayseri Sağlık Müdürlüğü’nün bu konudaki çalışmaları devam eder” dedi.
Programa konuk olarak katılan, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Altındiş ise “Toplantının amacının akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanımında rasyonel yaklaşımlar olduğunu düşünecek olursak, diş hekimliğinde antibiyotiklerin etkenleri bertaraf etmeye yönelik planlanması gerektiğini ve az, öz antibiyotik kullanılmasının amaçlanması gerektiğini söylemiş olayım. Özellikle apse forumdaki enfeksiyonların muhakkak drenaj sonrasında antibiyotik ile tedavi edilmeye çalışmasında önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

KAYSERİ

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Para ve elma çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Para ve elma çalan hırsız jandarma tarafından ...
Konforlu ulaşım için Büyükşehir çalışıyor
YEREL HABERLER Konforlu ulaşım için Büyükşehir çalışıyor
Başkan Palancıoğlu: "Anbar mahallesi artık o eski Anbar değil"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Anbar mahallesi artık o eski ...
"BİLSEM" Develi'de açıldı
YEREL HABERLER "BİLSEM" Develi'de açıldı
Kayseri'de bisiklet ve bebek arabası hırsızı polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Kayseri'de bisiklet ve bebek arabası hırsızı polisten ...
Başkan Gülsoy: "Ordumuzun sonuna kadar yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: "Ordumuzun sonuna kadar yanındayız"
Talas'ta milli maçlar dev ekranda
YEREL HABERLER Talas'ta milli maçlar dev ekranda
Kayseri'de sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu
YEREL HABERLER Kayseri'de sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu
KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Barış Pınarı Harekatı'na Destek
YEREL HABERLER KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Barış Pınarı ...
Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner: "Tüp bebek ilaçları güvenilirdir"
YEREL HABERLER Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor Acıbadem ...
“Bel fıtığı sandığınız ağrı romatizmal kaynaklı olabilir”
YEREL HABERLER “Bel fıtığı sandığınız ağrı romatizmal kaynaklı ...
Akay: “Barış Pınarı Harekatı, Türk milletinin gücünü sınayanlara ders olacak”
YEREL HABERLER Akay: “Barış Pınarı Harekatı, Türk milletinin gücünü ...
Fenerbahçeli Tuğçe Canıtez: "Kupayı kazanmak mutlu etti"
YEREL HABERLER Fenerbahçeli Tuğçe Canıtez: "Kupayı kazanmak mutlu ...
Çukurova Basketbol coachı Ceyhun Yıldızoğlu: "Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz"
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol coachı Ceyhun Yıldızoğlu: "Genç ...
Fenerbahçeli Esra Ural Topuz: "Benim için gerçekten duygusal bir maçtı"
YEREL HABERLER Fenerbahçeli Esra Ural Topuz: "Benim için gerçekten ...
Bünyan'da park ve yeşil alanlarda sonbahar hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bünyan'da park ve yeşil alanlarda sonbahar ...
27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe: 86 - Çukurova Basketbol: 62
YEREL HABERLER 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe: 86 ...
İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı İstikbal Mobilya Kaysyerispor Kulübü Basın Sözcüsü Orhan Taşçı: "Takımın bir şekilde düzlüğe çıkması gerekiyor"
YEREL HABERLER İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa maçı ...
27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
YEREL HABERLER 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Öznur Kablo oldu
YEREL HABERLER Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi ...
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba ...
Samet Aybaba Kayserispor'u açıkladı
YEREL HABERLER Samet Aybaba Kayserispor'u açıkladı
Tren garında cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Tren garında cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis
Drone ile trafik denetiminde 18 sürücüye ceza kesildi 
YEREL HABERLER Drone ile trafik denetiminde 18 sürücüye ceza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X