Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı şüphelisi adliyede

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KAYSERİ'de 3 bisiklet ve 1 bebek arabasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ömer İ. (28), adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet, Osman Kavuncu mahallerinde 3 bisiklet ve 1 bebek arabasının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonunda bisikletleri ve bebek arabasını çalanın Ömer İ. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ömer İ., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



KAYSERİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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