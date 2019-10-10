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Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresine Yoğun İlgi

İHA

Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresine Yoğun İlgi

Develi'de 37. Aşık Seyrani Festivali ve 2.Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi Develi yoğun katılımla başladı.
Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresine, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Ruhi Ersoy, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Recep Özkan, Siyasi Parti Temsilcileri ile yurt dışından gelen katılımcılar ve vatandaşlar katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Baş Danışmanı Ruhi Ersoy, "Türk İslam şehrinin kadim medeniyetinin sözcülerinin bu memleket için, memleket dara düştüğünde ne yaptığının hikayesini merak edenler taş mektepte Kayseri Lisesinin hikayesine bakarlar. Milli mücadele de darda kaldığımızda Ankara bir yere gidecekse neden Kayseri başka bir yer değilde bu sorunun cevabına bakarlar. Darda kalanlar içinde bulunduğumuz Seyrani ile isimlenmiş ama Seyraninin maneviyatının gölgesinde kalmaması gerekirken bu memleketin değeri ve Milli Mücadelede Mustafa Kemal tarafında takip edilmiş Kamberli Osman ruhuna layık anlayışla yerel yönetimde mücadeleyi rehber olarak kabul edenler Osman Coşkunu ve Doğan beyi kavrayarak yola çıkarlar. Bu hafızayı bilmeden hali anlamak mümkün değil işte Türk Kültürünün medeniyetinin mayalanma sürecinin içerisindeki Kültür köklerimizi ve genlerimizi Devlet şuuru ve geleneğiyle de bu çerçevede anlamak mecburiyetimizdir. Bu mecburiyet darda kalındığında refleks olarak bu memlekette Mahir Turhalları, Mevlüt Öztürkleri canı pahasına hesapsızca memleket için bedel ödetecek canını verebilecek şuurla hareket ettirebiliyorsa bu biraz önce bahsettiğim ruhla alakalıdır."dedi
Develi Kaymakamı Murat Duru ise "Biz Anadolu topraklarını ölene kadar yurt edinmiş ve Müslüman Türk çocukları da bu yurtta sonsuza kadara yaşayacaklar. Biz buradan şunu söylüyoruz "Tek dişi kalmış emperyalist canavarlar" ve bir Devlet büyüğümüzün dediği gibi içimizdeki gayri meşru örgütleri asla ve katien bu Anadolu topraklarında altı evliya ve şehitlerle dolu Anadolu topraklarını ve üstü de Müslüman Türk milleti ile dolu olan Anadolu topraklarında sonsuza kadar Müslüman Türk çocukları yaşayacaktır. Değerimizi Develimizin bu kültürel zenginliğini gelecek nesillere ve Seyrani gibi 19. yüz yıla damgasını vurmuş değerli bir halk ozanını ulusal ve uluslararası tanıtmak en doğal hakkımız ve bunu en iyi şekilde gerçekleştirdik geçen sene ve bu sene daha da zenginleştirerek bizden sonra da bizim nesillerimiz bu kültürü aktararak devam edecek."dedi
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise "Anadolu'nun fethi ile birlikte Türk yurdu haline gelen Develimiz Rum ve Ermeni nüfusunu da uzun yıllar bünyesinde barındırmasından dolayı şuan dünyamızın en büyük ihtiyacı olan birlikte yaşama ahlakını en güzel örnekleri sergilemesiyle araştırmaya değer bir öneme sahiptir. Bu kültürel zenginliğin içinde Develimizin bağrında yetişen Seyranimizin 150 yıl öncesinden yazdığı şiirlerin hala tazeliğini koruması ve örnek şahsiyeti her zaman ve her dönem için araştırma konusu olmayı ziyadesiyle hak etmektedir. 13 milyon metre karelik bir alanda 400 milyonluk bir nüfusa sahip Türk dünyası sahip olduğu sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel değerleriyle dünya üzerinde önemli bir güç olduğunu ifade etmektedir. Bu seneki Kongremize 41 Üniversite, 47 Kurum, destek sağlamıştır, 7 farklı ülkeden katılan bilim insanlarının 134 bildiri sunacağı kongremizde ayrıca 22 konuşmacının da etkin birikimlerinden istifade etmiş olacağız. Ayrıca Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve ülkemizden katılan değerli ses ve sahne sanatçılarının da Türk Kültürümzün zenginliklerini bizlerle buluşturacaklardır. Kıymetli hocalarım sahip olduğumuz bu zenginliklerin sadece Ülkemize değil tüm dünyaya siz kıymetli bilim insanları sayesinde tanıtmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz."diye konuştu.

KAYSERİ

10 Ekim 2019 Perşembe

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