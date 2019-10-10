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Başkan'dan fuara davet

İHA

Başkan'dan fuara davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son iki yıldır Türkiye’de ses getiren Kayseri Kitap Fuarı’nın bu yıl da ziyaretçi rekorları kıracağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, 150’den fazla yayınevinin katılacağı Kitap Fuarı’na tüm hemşehrilerini davet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 11 Ekim’de Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde kapılarını açarak 20 Ekim’e kadar açık kalacak olan Kitap Fuarı’nın bu yıl da yüzbinlerce kitabı ve 200’ü aşkın yazarı okuyucularıyla buluşturacağını söyledi.
Kitap Fuarı’na 150’den fazla yayınevinin katılacağını ve 200’ü aşkın yazarın da imza günleri ve söyleşiler gerçekleştireceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Egzersizler vücudumuz için ne anlam ifade ediyorsa kitaplar da zihnimiz için aynı anlamı ifade ediyor. Kayseri Kitap Fuarı, daha fazla insanın kitapla buluşmasını ve böylece daha fazla zihnin egzersiz yapmasını sağlayacak. Ayrıca ülkemizin seçkin yazarları okuyucularıyla buluşma imkanı bulacak. Bu yıl da Kayseri Kitap Fuarı’nın Türkiye’de ses getireceğine, sadece ilimizden değil çevre illerden de çok sayıda vatandaşımızın Kitap Fuarı için şehrimize geleceğine inanıyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, herkesi şehrin kültür hayatına canlılık getirecek olan bu önemli faaliyetin içinde olmaya çağırdı.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde açılacak olan Kitap Fuarı 1120 Ekim tarihleri arasında 10.0021.00 saatleri arasında gezilebilecek.

KAYSERİ

10 Ekim 2019 Perşembe

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