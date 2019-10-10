Cumhurbaşkanlığı Kurulu Kayseri'de Toplanacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyelerini Kayseri’de ağırlayacak. Kurul üyeleri iki günlük Kayseri programlarında istişare toplantısı yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyelerinin 1112 Ekim tarihlerinde Kayseri’de olacağını belirtti. Kurul üyelerinin istişare toplantısı için Kayseri’ye geleceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, istişare toplantısına milletvekilleri, belediye başkanları ve belediyelerin yatırımcı daire başkanlarının katılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ile Kurul Üyeleri Oktay Saral, Tuna Koç, Prof. Dr. Tarkan Oktay, Prof. Dr. Lütfi Akça ve Dr. Hayri Baraçlı’nın toplantının yanı sıra Kayseri’nin kültürel değerlerini kapsayan bir geziye katılacaklarını da kaydetti.

KAYSERİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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