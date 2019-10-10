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"Herkes taşın altına elini koydu"

İHA

"Herkes taşın altına elini koydu"

Talas Belediyesi’nin Belediye Mahallemizde adı altında sürdürdüğü hizmet seferberliği bu kez Zincidere Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Müftüsü Bünyamin Turgut ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş’in yanı sıra Zincidere sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen programda ilk konuşmayı yapan Zincidere Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
Zincidere eski belediye başkanlarından Mustafa Aksu da yaptığı kısa konuşmada bu projenin insanların belediyeye hücum etmesinin önüne geçtiğine dikkat çekerek, “Çok güzel bir program gerçekleştiriliyor. Önceden insanlar hizmet almak için belediyeye hücum etmek zorunda kalıyordu. Yalçın Başkan bu proje ile bunun önüne geçti. Şimdi hizmet, insanların ayağına geliyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.
“SİZ BURALARIN ÇOCUĞUSUNUZ”
Zincidereli olan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de yaptığı konuşmada Mustafa Yalçın’ın çok başarılı bir belediyecilik geçmişi olduğuna vurgu yaparak, “Buralara gelerek, hizmet getirerek bizleri mutlu ettiniz. Allah da sizleri mutlu etsin. Mustafa Başkan, önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde, sonra Van’da iyi işler yaptı şimdi de Talas’ta çok güzel işler yapıyor. Siz zaten buraları gayet iyi bilirsiniz, buraların çocuğusunuz. Yaptıklarınız için Allah razı olsun” diye konuştu.
130 PERSONEL, 55 ARAÇLA İŞ YAPILIYOR
Programda son olarak kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da burada herkesin taşın altına elini koyduğunu ifade ederek, “Eskiden büyüklerimiz, ‘Cenabı Allah bir kulunu severse, onu insanlara hizmet etmek için görevlendirir’ derlerdi. Biz bugün burada bu vesile ile bulunduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Belediyecilik insanın ahiretini de dünyasını da kazandıran bir meslektir. Çünkü sürekli olarak insanlara hizmet ediyor, onların ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Bugün burada Talas Belediyesi’nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımla ilgili biriminden, KASKİ’den, Elektrik Şirketi’nden ve Kayserigaz şirketinden elemanlar var. Buradaki herkes canla başla, gönlünden gelerek hizmet ediyor. Yani herkes elini taşın altına koydu ve hizmet üretiyor. 130 personel ve 55 araçla burada iş yapıyoruz. Ayrıca Zincidere sakinleri de çalışmalara iştirak etti ve ortaya çok güzel sonuçlar çıktı, üç gün boyunca da çıkacak inşallah” diye konuştu.
İLK KADEME OLDU, HİZMETLER GELMEYE BAŞLADI
Zincidere’ye ilk önemli hizmet ve yatırımların ilk kademe belediyesi uygulamasıyla başladığına dikkat çeken Başkan Yalçın, Zincidere’nin kendi imkanlarıyla bunları yapmasının mümkün olmadığını ifade ederek, “Zincidere bundan 10 yıl kadar önce çıkartılan bir kanunla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir ilk kademe belediyesi oldu. O andan itibaren de önemli hizmet ve yatırımları almaya başladı. Şimdi de Talas Belediyesi’nin bir mahallesi olarak hizmet almaya devam ediyor. Kendi imkanları ve bütçesi ile kalsaydı, bu kadar hizmet ve yatırım üretmesi mümkün değildi. Bundan sonra da inşallah, neye ihtiyaç varsa onları karşılamaya devam edeceğiz” dedi.
“ALLAH BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN”
Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın geçmişte de Zincidere’ye çok katkısının olduğunu ifade ederek, “Allah başkanımızdan razı olsun. Büyükşehir Belediyesi’ndeyken de mahallemize çok hizmet etti, çok emeği var. Şimdi de Talas Belediye Başkanı olarak sürekli hizmet üretiyor. Kendisinden çok memnunuz, Allah başkanımızdan razı olsun” şeklinde görüş belirtti.

KAYSERİ

10 Ekim 2019 Perşembe

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