Hacılar’da Barış Pınarı Harekâtı için dua edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı' için Hacılar İlçesi’nde dua edildi.

Hacılar Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen ve Kaymakam Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Halil Yıldız, Daire Müdürleri ile vatandaşların katıldığı dua öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Haluk Sezen, “Kahraman ordumuz Fırat’ın doğusuna genel taarruzuna geçmiştir. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Askerimizin ayağına taş değdirmesin. Hedeflediğimiz bölgeleri en kısa zamanda fethedelim. Bu harekâtın iki amacı var biliyorsunuz. Birincisi sınırlarımızı güven altına almak. İkincisi ise güneyimizde bir garnizon devletin, terör devletin kurulmasına engel olmaktır. İşte bugün sabah namazından sonra tüm Türkiye’de fetih duası okundu. Bizde burada geleneksel hâle getirdiğimiz her harekâttan sonra bahçemizde toplanarak duamızı yapıyoruz” dedi.

Kaymakam Haluk Sezen’in konuşmasının ardından Hacılar Müftü Vekili ve İncesu Müftüsü Yaşar Bolat tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

KAYSERİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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