Varela, Portekiz'e transfer oldu

Kayserispor'un eski futbolcusu Silvestre Varela, Portekiz'de kendine takım buldu.

Porto'dan Kayserispor'a transfer olan ve sarı kırmızılı forma ile 3 sezon geçiren Silvestre Varela, kendisine yeni kulüp buldu. İstikbal Mobilya Kayserispor formasını 20162017, 20172018 ve 20182019 sezonlarında 64 kez giyen ve bu sezon başında sözleşme yapılmayan Portekizli futbolcu, Belenenses SAD takımı ile anlaşmaya vardı.

Varela'nın anlaşmaya vardığı Portekiz Premier Ligi takımı Belenenses SAD puan tablosunda 16. sırada bulunuyor.

KAYSERİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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