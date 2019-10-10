ERÜ'den Barış Pınarı Harekatına destek

Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) yapılan açıklamada, ERÜ senatosunun 10.10.2019 tarih ve 2019.022.258 nolu kararıyla; Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Türkiye'nin güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemeye ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik Barış Pınarı Harekatı’na oy birliği ile destek kararı alındığı bildirildi.

ERÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde daha önce yürütülen “Fırat Kalkanı” ve “Zeytin Dalı” harekatlarıyla DAEŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine büyük darbe vuran silahlı kuvvetlerimizin Barış Pınarı Harekatı’nda muzaffer olacağına eminiz. Uluslararası hukuka ve etik değerlere uygun yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarında hem sınırlarımızı güvence altına almak hem de Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak amacında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkemizin bağımsızlığına, birliğine kasteden terör örgütleri ve taşeronlarına hiçbir zaman izin vermeyecektir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Tarih boyunca hiçbir zaman başka ülkelerin ve güçlerin boyunduruğuna girmedi ve bundan sonra da girmeyecektir. Her seferinde düşmanın oyunlarını bozmasını bilen Büyük Türk Milleti, bu gün de kendisine karşı sergilenen oyunları bozmaya devam edecektir. Barış Pınarı Harekatı’nda Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun."

KAYSERİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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