Kadınlar 3. Ligi'ne katılacak kulüpler belirlendi Kayseri’den 2 takım katılacak

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Kadınlar 3. Ligi'ne katılacak kulüpler belirlendi. Kayseri’den Anadolu Yıldızları ve Kılıçaslan Yıldızspor takımları mücadele edecek.

Kadınlar 3. Ligi'ne 41 ilden toplam 78 takım katılım hakkı elde etti. Kadın Futbol Ligleri Müsabakaları Statüsü çerçevesinde başvurularını Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden duyurulan tarihler kapsamında gerçekleştiren kulüpler, 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Kadınlar 3. Ligi grup planlaması 15 Ekim tarihinde www.tff.org üzerinden duyurulacak.

Kadınlar 3.Liginde Kayseri’den 2 takım mücadele edecek. Anadolu Yıldızları ve Kılıçaslan Yıldızspor takımları yeni sezon öncesi çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3.Ligde mücadele edecek olan 78 takımın grupları ve fikstür çekimi belli olacak.

KAYSERİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:14

YATSI 19:30

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