OSB Atletikspor, 7 transfer yaptı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, bugün sona erecek olan transfer döneminde kadrosuna 7 yeni ismi dahil etti.

Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü transferin son gününde oldukça hareketli saatler yaşıyor. MaviSiyahlılar Develispor’dan Orhan Şahin, Kayseri Gençlerbirliği’nden Emre Ulu ve Kayseri Şekerspor’dan 2002 doğumlu Mehmet Akif Gürkan, Muzaffer Sekmen, Emre Ateş, Gökay Kılıçkaya ve Turhan Samet Bozkurt’u transfer etti. Yaptığı yeni transferler ile gücüne güç katan Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü hem A takımda hem de U19 takımda bu sezon oldukça iddialı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü yaptığı açıklamada, “Lig yeni başlıyor. Medet Avşar 1. Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden A takımımız transferin son gününde bombaları patlattı. Yıllarca profesyonel liglerde oynayan tecrübe abidesi Orhan Şahin ve Süper Amatör Küme’de forma birçok takımın formasını giyen Emre Ulu artık OSB Teknik Koleji formasını terletecek. Kulüp vizyonumuz doğrultusunda gençlere transferde de ayrı bir önem verdik. Geçtiğimiz sezon Kayseri Şekerspor'da mücadele eden 2002 doğumlu Mehmet Akif Gürkan, Muzaffer Sekmen, Emre Ateş, Gökay Kılıçkaya ve Turhan Samet Bozkurt’da "OSB Teknik Koleji" dedi. Transferle takımınıza katılan kardeşlerimize "ailemize hoş geldiniz" diyor, sizlerle daha büyük bir aile olmanın sevincini yaşıyoruz. Ayrıca 2002 doğumlu sporcularımızın transferinde destek olan Şekerspor yönetimine, değerli hocalarımız Halil İbrahim Öztürk, Özhan Özer, Kemal Severcan ve Yusuf Çakıcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

KAYSERİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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