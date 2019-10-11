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Asansör bakım ve onarımlarını ihmal etmeyin Makina Mühendisleri Odası Başkanı Akif ...

İHA

Asansör bakım ve onarımlarını ihmal etmeyin Makina Mühendisleri Odası Başkanı Akif Aksoy: “Asansörlerin periyodik bakımlarının yılda bir defa akredite kuruluşlar tarafından yapılması zorunludur” “Oluşabilecek maddi ve manevi bina yöneticisine yüklenmiştir”

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, asansör bakımlarının periyodik olarak yapılmasını, kırmızı etiketli asansörlerin ise en kısa sürede onarımlarının yapılması gerektiğini söyledi.
İnsan ve yük taşımak için kullanılan asansörlerin can taşıdığı için önem arz ettiğini, asansörlerin yılda bir kez periyodik olarak bakımlarının yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy; “Asansörler bilindiği üzere binalarda insan ve yük taşıma olmak üzere kullanılan mekanik ve elektronik aletlerdir. Bu cihazlar çok önem arz etmektedir. Nihayetinde can taşıyor. Bunların yılda bir defa kontrollerinin yapılması gerekmektedir. İlimizde Talas ilçemiz sınırları içerisinde bulunan asansör protokollerini ilçe belediyemiz ile imzalamış bulunmaktayız. Birkaç aydır buy kontrolleri yapıyoruz. Talas ilçemizde yaşayan ve asansör kullanan vatandaşların çok daha sağlıklı ve emniyetli şekilde asansörlerinin muayenelerini yaptırarak kazaları minimuma indirme amacındayız. Güzel hizmet vermek amacındayız, nihayetinde asansörler can taşıyor. Hükümetimizin vermiş olduğu kararlar neticesinde asansörlerin periyodik bakımlarının yılda bir defa akredite kuruluşlar tarafından yapılması zorunludur. Önceleri çok ciddi yaralanmalı ve ölümlü kazalar meydana gelmekteydi. Ama yapılan periyodik kontroller neticesinde bu tür istenmeyen olaylar minimuma indirilmiş durumda” dedi.

“Oluşabilecek maddi ve manevi kayıp bina yöneticilerinin sorumluluğunda”
Bina yöneticilerinin de çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Başkan Aksoy, kırmızı etiketli bir asansörün vakit kaybetmeden onarılması gerektiğini belirtti. Oluşabilecek her türlü kaybın bina yöneticisi sorumluluğunda olduğunu ifade eden Aksoy; “Belediyeler Kanunu’nda bu binalardaki asansörlerin yılda bir defa akredite kuruluşlar tarafından muayene ettirilmesi zorunlu kılınmıştır. Bunu yaparken bina yöneticilerimiz bu kontrollerin zamanında yapıldığını kontrol ettirmek zorundalar. Vermiş olduğumuz mavi ve yeşil etiketlerde asansör kullanımında bir sıkıntı olmadığı ama kırmızı etiket alan binalarda bu asansörlerin güvensiz olduğu anlamına gelmektedir. Güvensiz olan asansörlerin ilgili idareler tarafından mühürlenerek kullanılmaması gerekiyor. Buna bina yöneticileri çok dikkat etmeli. Muhakkak bir sebep var ki kırmızı etiket verilmiş ve asansörün kullanılmasında problem var manasına geliyor. Oluşabilecek maddi ve manevi bina yöneticisine yüklenmiştir. Onun için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Asansörün kırmızı etiket aldığı pozisyonda çok hızlı şekilde asansör bakım ve tamirini yapan firmayla bunu görüşüp gidermesi ve tekrardan ilgili akredite kuruluşa başvurup ikinci muayenelerini yaptırmaları gerekiyor. 60 gün içerisinde eksikliklerin giderilerek tekrar muayene yapılması gerekiyor. Ancak 60 gün uzun bir süre. Ancak, kırmızı etiket alan bir asansör güvensiz anlamına geliyor. Can tehlikesi her zaman için bu asansörlerde mevcut. Ondan dolayı bu 60 günlük süreyi beklemeyen biran önce yaptırıp etiketlerini mavi ve yeşile dönüştürmelidir” şeklinde konuştu.
Makine Mühendisleri Odası Teknik Personeli Şükrü doruk ise, asansör bakımlarında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi vererek; “Asansör kontrollerinde dikkat etmemiz gerekenler 5 madde üzerinden değerlendiriliyor. Kuyu dibi, kabin içerisi, kabin üstü, makine dairesi ve kat kapıları kontrolleri. Bu kontrollerde mavi ve yeşil etiket alınabilinmesi için 5 maddede oluşacak eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Asansör kontrollerinde başlangıç olarak kuyu dibinden başlıyoruz. Regülatörün çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor, alarm ve stop butonları kontrol, merdiven ediliyor. Daha sonra kabin, kat, kabin üstü ve makine dairesi kontrolleri şeklinde sıralamayla kontroller devam ediyor” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

11 Ekim 2019 Cuma

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