Erciyes Teknopark'tan 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması ile ilgili bilgilendirme toplantısı

Üniversitelerde üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen “Patentle Türkiye” yarışmasının ikincisine başvurular başladı. Yarışma ile ilgili başvuru, tarifname yazımı, yarışma prosedürleri gibi konu başlıklarında Erciyes Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak Erciyes Teknopark tarafından bilgilendirme toplantısı organize edildi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi: “ Ülkelerin ekonomik ve teknolojik açıdan gelişmesinde fikri ve sinai mülkiyet hakları oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Patent konusunda farkındalık oluşturabilmek, Türkiye’nin 11 Araştırma Üniversitesi arasında yer alan Erciyes Üniversitesi’nin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak buluş yapmanın öğrencilik sürecinden başlaması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Bu doğrultuda Erciyes Teknopark Fikri Haklar Birimimiz de hem akademisyenlerimize hem de öğrencilerimize patent başvuru süreçlerinde ücretsiz rehberlik hizmeti vermektedir. Bugünkü bilgilendirme toplantısı da bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetlerden sadece biridir. Yarışmaya başvurmak isteyen tüm öğrencilerimiz başvuru öncesi veya sonrasında teknoparkımızdan destek alabilirler.

Diğer taraftan, gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlatmaya dahi çekinen öğrencilerimiz oluyor. Geçmiş dönemlerde buluşlarını yazdıkları metni noter yoluyla tasdik ettiren öğrencilerle karşılaştık. Noter tasdiki patent korumasının yerine geçmemektedir. Bu yarışma sayesinde öğrenciler kendi patent başvurularını online olarak kendileri gerçekleştirebilecekdir. Patent korumaları da başvuru anından itibaren başlayacağı için bu tür endişeleri olan öğrencilerin çekinceleri de olmayacaktır. Böylece hem ücretsiz patent başvurusu yapmış olacaklar, hem de buluşları dereceye girerse 30 bin tl’ye varan ödül kazanmış olacaklardır.

2017 yılında Türkiye’de ilk defa üniversite öğrencilerine yönelik olarak “Patentle Türkiye” sloganı ile düzenlenen patent yarışmasında Erciyes Üniversitesi olarak en çok başvuruya sahip 3. üniversite olmanın mutluluğunu yaşamıştık. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Patentle Türkiye yarışmasına 26 Nisan31 Aralık 2019 tarihleri arasında yüksek lisans ve doktora da dahil olmak üzere tüm öğrencilerimizin www.patentleturkiye.gov.tr adresinden başvuru yapabileceğini belirtmek isterim.

Erciyes Üniversitesi’nin tüm öğrencilerini teknolojik gelişmemizde önemli bir yer tutan buluş sürecine katkı sağlamayı amaçlayan “Patentle Türkiye” yarışmasına katılmaya davet ediyorum.”

KAYSERİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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